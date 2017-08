Laatste wilde hamsters in ons land leven in Tongeren

- Na een bommelding is de E313 in Tessenderlo een uur lang in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om een verdachte box te doen ontploffen. De verkeershinder is enorm. - Limburgers willen ook laat op de avond hun afval naar het containerpark kunnen brengen. Toch zijn ze algemeen tevreden over de dienstverlening. Dat blijkt uit een onderzoek dat onze redactie kon inkijken. - We praten opnieuw met Liesbeth Jans, een mama van twee uit Alken die met haar gezin in Houston getroffen is door de orkaan Harvey. - Jonge Limburgse leerkrachten reageren op de aanhoudende negativiteit over werken in het onderwijs. 'Wij hebben de beste job ter wereld,' zeggen ze - En de wereldvermaarde Italiaanse kunstenaar Michelangelo Pistoletto komt in september naar Tongeren. Wij gingen hem al opzoeken in zijn atelier in Italië.