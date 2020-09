Lanaken bezorgd na corona-uitbraak bij Maastrichtse studenten. "Heel wat studenten zitten hier op kot"

Vanaf vandaag is meer bezoek mogelijk in de woonzorgcentra. Het is een grote gok, met de winter en de traditionele griep voor de deur. Maar het was een noodzaak om de bezoekregeling uit te breiden, want de vereenzaming van de bejaarden werd te groot. De uitdaging is om met alle mogelijke middelen het coronavirus buiten te houden. Maar of dat gaat lukken, is nog maar de vraag. Iedereen in de bejaardenzorg doet zijn best, ook in Katharinadal in Hasselt. Daar sloeg het virus ongenadig toe in het voorjaar. Het woonzorgcentrum moest 25 ouderen afgeven.