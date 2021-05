Deze ochtend heeft de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst een 32-jarige Bilzenaar betrapt op het rijden onder invloed van cocaïne. Het was al de vierde keer dat de bestuurder een positieve drugstest aflegde in het verkeer. De man mocht zijn rijbewijs voor 15 dagen inleveren. De Bilzenaar werd rond 08u00 gecontroleerd op de Alden Biesensingel in Bilzen. Hij was onderweg naar Lummen om pakjes te laden voor een koerierdienst. De bestuurder had geen alcohol gedronken en bleek met alle boorddocumenten in orde te zijn. Omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. De 32-jarige bestuurder bleek onder invloed van cocaïne te rijden. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Het was de vier keer in enkele jaren tijd dat de bestuurder zijn rijbewijs moest inleveren voor het rijden onder invloed van drugs. In het verleden sprokkelde hij al bijna anderhalf jaar aan rijverbod en torenhoge boetes bij elkaar. Ook werd de man bij een eerdere veroordeling al een keer verplicht opnieuw zijn theoretisch- en praktijkexamen af te leggen. Tweede bestuurder De politie Bilzen-Hoeselt-Riemst betrapte tijdens de ochtendspits ook een tweede bestuurder op het rijden onder invloed van drugs. Om 08u30 werd op de Kapittelstraat in Bilzen een tweede voertuig staande gehouden. Ook deze bestuurder was met alle boorddocumenten in orde en had geen alcohol gedronken. De man, een Maastrichtenaar, kreeg een speekseltest opgelegd die positief tekende voor marihuana. Het rijbewijs van de 37-jarige Nederlander werd onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Beide bestuurders zullen voor de politierechter moeten verschijnen.