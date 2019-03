Lanaken en Maasmechelen zien aantal woninginbraken kelderen

Dit weekend wordt het uur weer verzet. En volgens de jagersvereniging Hubertus verhoogt dat het risico op aanrijdingen met overstekend wild. "Omdat de spits dan samenloopt met het moment waarop wild zich in de ochtend en avond verplaatst," klinkt het. Een overstekende ree, een onoplettend varken, een naar voedsel zoekende vos langs de kant van de weg: een aanrijding met een voorbijrijdende wagen gebeurt soms in een fractie van een seconde. De gevolgen van de aanrijding voor de bestuurder kunnen soms wél lang aanslepen. "Om nog maar te zwijgen over het dierenleed," schrijft de Hubertus Vereniging Vlaanderen in een oproep om voorzichtig te rijden, zeker langs de wegen waar veel wild oversteekt. 421 dode dieren naast de baanIn 2018 rapporteerden de leden van de jagersorganisatie 421 gevallen van valwild, waarvan 124 reeën. Ook konijnen en fazanten verdwijnen regelmatig onder de wielen, met respectievelijk 47 en 39 stuks vorig jaar. Die cijfers zijn eerder een indicatie. In werkelijkheid liggen de aantallen veel hoger, omdat Hubertus Vereniging Vlaanderen enkel vrijwillige meldingen bijhoudt van de leden. En ook de hoeveelheden grofwild stijgen jaar na jaar, wat de kans op een aanrijding statistisch groter maakt. Volop in het voortplantingsseizoen De waarschuwing komt niet toevallig nu. Rond april en mei is het wild in Vlaanderen actief en mobiel. Zo worden bij reepopulaties namelijk de jongen van het jaar ervoor verstoten door de moedergeit, waardoor die noodgedwongen op zoek moeten naar een eigen stek en dus uitzwermen naar minder bekend en vertrouwd gebied. Hetzelfde verhaal bij de jonge mannelijke everzwijnen: die verlaten de rotte, om elders onderdak te vinden. Fazanten en hazen zitten de komende periode dan weer volop in het voortplantingsseizoen, en veiligheid staat dan onderaan het prioriteitenlijstje. Zomeruur verhoogt risicoWat bovendien het risico op aanrijdingen verhoogt, is de omschakeling dit weekend naar zomertijd. Heel wat wilde dieren zijn vooral actief in de vroege uurtjes en rond zonsondergang. Door het verzetten van de klok vallen hun verplaatsingen voortaan precies samen met vooral de ochtendspits. Wat te doen bij een aanrijding? Indien gevaar dreigt voor de weggebruikers, bel de politie Laat een proces verbaal opstellen bij een heftige aanrijding met schade aan de wagen Verwittig de lokale jachtrechthouder. Die kan met zijn speurhonden het dier opsporen Om hygiënische redenen: raak nooit een dood dier met de blote handen aan Neem in geen geval het aangereden dier mee naar huis. Laat dode exemplaren in de berm liggen