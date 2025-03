Rampage Open Air maakt de volledige line-up bekend. Blikvangers tussen de nieuwe namen zijn DnB-mastermind Andy C, die langskomt voor een 3 uur durende set, en zijn Britse collega's Hedex en Bou die back-2-back gaan op ROA 2025. De ticketverkoop gaat hard: het festival verkocht al 35.000 tickets. Met de groei van het festival, hoopt Rampage Open Air dit jaar de kaap van 60.000 bezoekers opnieuw te doorbreken en de lat nog hoger te leggen.Rampage Open Air 2025 is helemaal klaar om begin juli te knallen in Kristalpark Lommel nu de line-up compleet is. De absolute headliners van dit jaar zijn Don Diablo’s exclusieve CONTROL ALT DΞLΞTΞ-show, Malaa, Becky Hill, Andy C met een epische 3 uur durende set op donderdag, en Excision. Don Diablo behoort tot de top van DJ Mag en deelt het podium met grootheden als Tiësto en Martin Garrix. Becky Hill scoorde hits met David Guetta en combineert house met drum-'n-bass samenwerkingen (cfr. Chase & Status - 'Disconnect'). Malaa, bekend in de house-scene, duikt de dubstep in onder haar Alter Ego, terwijl Andy C, eigenaar van RAM Records, al jaren geroemd wordt als 's werelds beste drum-'n-bass DJ. Eerder werden ook kleppers als Hybrid Minds, REZZ, Dimension en Wilkinson aangekondigd, waarmee deze editie explosiever wordt dan ooit. Naast de absolute headliners mag Rampage-oprichter en Belgisch bass-icoon Murdock uiteraard niet ontbreken op de line-up. Ook dit jaar brengt Rampage Open Air een zorgvuldig geselecteerde mix van internationale topartiesten en nieuwe talenten om de ultieme bass-beleving te garanderen. Dit jaar prijken er maar liefst 25 vrouwelijke artiesten en 31 Belgische acts op de line-up, waarmee Rampage Open Air opnieuw diversiteit en lokaal talent een podium biedt. Meer festival, meer belevingDe techno stage wordt flink uitgebreid, het glamping-, hotel- en resort-aanbod groeit en voor het eerst is donderdag 3 juli een volwaardige festivaldag waarvoor losse tickets beschikbaar zijn.Voor wie op zoek is naar comfort, biedt Rampage Open Air diverse accommodatiemogelijkheden. Van luxe glamping-opties tot de rust van een silent camping. Daarnaast is er een breed aanbod aan hotels en resorts voor festivalgangers die net dat tikkeltje extra willen. Voor de thrillseekers is er een unieke toevoeging: de Europe Flyer, de hoogste zweefmolen van Europa, die dit jaar op het festivalterrein te vinden is. Daarnaast keren populaire attracties zoals het Rampage Theme Park met botsauto’s, skateramps en arcadegames terug. Ook de Rampage Express rijdt opnieuw uit. Festivalgangers kunnen met die exclusieve trein vanuit Brussel-Zuid en Antwerpen-Centraal rechtstreeks naar het festivalterrein reizen en op maandag 7 juli ook weer terugkeren. Daarnaast kunnen bezoekers dankzij de samenwerking met NMBS profiteren van een halftarief treinticket richting station Mol, vanwaar pendelbussen naar het festival rijden.