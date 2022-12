- Er is in Limburg een uitbraak van de zeer besmettelijke buikgriep. Tegelijkertijd zijn ook nog veel mensen ziek door luchtweginfecties. Nu de coronamaatregelen niet meer gelden, krijgen virussen weer vrij spel.- In Beringen is een man gered uit een brandende woning. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het parket start een onderzoek naar brandstichting. - Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns trekt meer geld uit voor jonge boeren en voor verduurzaming. - In het zuiden van Limburg is de eerste sneeuw van de winter gevallen. Onder meer Riemst en Voeren werden vanochtend wakker onder een sneeuwtapijt.- En TV Limburg nodigt u uit om morgenavond om acht uur bij u thuis deel te nemen aan het Sinterklaasdictee van PXL en TVL.