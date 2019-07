Politie CARMA heeft deze week 33 wildzwemmers betrapt en beboet aan de duikplas bij de Sellerveldstraat in Zutendaal. De politie voerde tijdens de afgelopen dagen extra controles uit aan de duikplas. “De duikplas heeft op warme dagen veel aantrek van mensen die verfrissing zoeken. Nochtans is zwemmen verboden omdat het niet veilig is. De onderstroming, de diepte en de temperatuur kunnen mensen in de problemen brengen. De politie voerde op onze vraag extra controles uit en heeft heel wat mensen weggestuurd en beboet. We hopen dat dit ontradend werkt," vertelt burgemeester Ann Schrijvers. Onlangs werd ook het parkeerverbod aan de plas uitgebreid en de gemeente plaatste een camera om zwerfvuil en andere overlast in te perken. De gemeente bekijkt daarnaast nog andere aanpassingen rond de plas om zwemmen tegen te gaan. Zo werd al op verschillende plaatsen met snoeihout een wal opgericht om de zandstrandjes ontoegankelijk te maken.