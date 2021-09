Lanakenaren willen totaalverbod vuurwerk op oudejaarsavond

In Oudsbergen zijn de voorbije nacht twee pony’s doodgebeten, vermoedelijk door een wolf. Wij willen u waarschuwen voor de schokkende beelden. De overblijfselen van de pony’s werden deze ochtend ontdekt in een weide op Meeuweneinde in Meeuwen. Een dierenarts nam ter plaatse DNA-stalen af, om te kijken of het wel degelijk om een wolvenaanval gaat. In Oudsbergen vielen al verschillende schapen en runderen ten prooi aan de wolven, maar nog geen paarden. Burgemeester Marco Goossens vraagt dringend om extra maatregelen van de overheid. Later volgt meer in het TVL Nieuws.