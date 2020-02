Lanakense combineert mantelzorg met studies

In Hasselt hebben zo'n 40 brasseries en restaurants een luiertafel. Sinds dit weekend zijn er dat 11 extra. Het is JCI Hasselt dat de pamperstafels installeerde. De serviceclub brengt ook de restaurants en café's in kaart waar je je kind kan verschonen. De horeca-zaken krijgen een zelfklever op de deur die aanduidt dat er een speciale tafel aanwezig is. En niet enkel op het vrouwentoilet. Het initiatief kent de steun van het stadsbestuur. De bevoegde schepen wil ook luiertafels in de sporthal, de bibliotheek, in het stadhuis en bij de toeristische dienst.