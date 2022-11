Natuurfotograaf Niki Colemont uit Diepenbeek heeft de Publieksprijs in de categorie 'Dier' van National Geographic gewonnen. Dat deed hij met de foto van een eekhoorn die van een stukje mos springt met een nootje. Colemont maakt grappige foto's van eekhoorns door enkele attributen zoals een speelgoed scooter-of paard klaar te zetten. Vervolgens wacht hij tot er een eekhoorn interesse toont. Zijn deelnemende foto is deze keer een spontane natuurfoto. De foto nam Colemont in Noord-Brabant in Nederland. Eekhoorns zijn van nature niet gek op water dus legde de fotograaf een stukje mos met een nootje in een vijver. Na enkele uren wachten, lukte het hem om op het moment dat de eekhoorn wegspringt te fotograferen. De fotograaf is er bijzonder blij mee. Vanavond in het nieuws van 18u30 vertelt Niki Colemont meer over zijn schattige natuurfoto.