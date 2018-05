Lanakense vrouw veroordeeld voor moord die ze zich niet herinnert

Afgelopen nacht heeft een interventieploeg van de lokale politie Bilzen – Hoeselt – Riemst twee rijbewijzen onmiddellijk voor 15 dagen ingetrokken. Eén bestuurder veroorzaakte een ongeval en vluchtte weg, de andere chauffeur bleek onder invloed van cocaïne. De eerste bestuurder uit Bilzen speelde omstreeks elf uur zijn rijbewijs kwijt op de Tipstraat in Bilzen. De chauffeur bleek maar liefst 2.6 promille alcohol in het bloed te hebben. Dit is 5 keer meer dan de toegelaten norm. De 45-jarige bestuurder had even voordien een kleine aanrijding veroorzaakt in Diepenbeek en had vervolgens vluchtmisdrijf gepleegd. Hij werd aangetroffen in zijn woning op aangeven van de andere bestuurder. Uiteindelijk werkte de bestuurder mee aan de alcoholprocedure. De tweede bestuurder liep tijdens een verkeerscontrole om half vier 's ochtends tegen de lamp in Munsterbilzen. De bestuurder uit Heusden-Zolder was op weg naar huis en had geen alcohol gedronken. Ook bleek hij met alle boorddocumenten in orde te zijn. Maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd een speekseltest opgelegd. Deze test wees op recent gebruik van cocaïne. Omdat de 34-jarige bestuurder eveneens een voorlopig rijbewijs voor een motorfiets had, werden twee rijbewijzen van hem onmiddellijk ingetrokken. Beide bestuurders zullen worden opgeroepen op de politierechtbank.