Landbouwers trekken naar stadhuis Hasselt tegen uitbreiding Herkenrodebossen

* Na het jachtongeval in Tongeren waarbij een man omkwam, vermoedelijk door een verdwaalde kogel, slaakt een vrouw uit Diepenbeek een noodkreet. Het fietspad aan de universiteit ligt in jachtgebied. Pure waanzin, aldus de vrouw.* De fusie van BelOrta en de Belgische Fruitveiling is definitief rond. Zo blijft één veiling over in Limburg, meteen één van de grootste van Europa. De vakbonden maken zich zorgen over de toekomst van het personeel.* Kinderdagverblijf 'Het Warm Nestje' gaat maandag weer open. De schorsing van drie maanden is opgeheven.* We dalen af in de mergelgrotten van Riemst, waar vrijwilligers gestart zijn met de jaarlijkse telling van het aantal vleermuizen. * En kan Racing Genk de titel al ruiken, na zondag? Als het Club Brugge verslaat, bedraagt de kloof met de titelverdediger 15 punten.