Landelijke Gilden graaft onderbroek op: "Bodem in Limburg is gezond"

Het huisdierenpaviljoen in het Sint-Trudo Ziekenhuis opent vandaag de deuren. Patiënt Sabien kreeg als allereerste bezoek van haar geliefde hond Billie in het spiksplinternieuwe huisdierenpaviljoen, een uniek project voor Vlaanderen. Na 9 maanden bouwen zijn de medewerkers van Sint-Trudo en de talrijke sponsors heel trots dat het huisdierenpaviljoen haar deuren kan openen. Cindy Monard, algemeen directeur van Sint-Trudo licht toe: "Dit project belichaamt volledig de warme zorg waar we als Sint-Trudo Ziekenhuis voor willen staan. De mens achter de patiënt en de naasten staan altijd centraal. Het is dan ook heel mooi dat het idee ontstaan is vanuit de signalen die we hoorden van patiënten die hun huisdier misten, vooral tijdens langdurige opnames. Ons onco- en palliatief team is daarmee aan de slag gegaan en we hebben het geluk gehad dat we ook meteen konden rekenen op het enorm grote enthousiasme van Fighters Against Cancer. Bert Vanmechelen heeft hier op onnavolgbare wijze zijn schouders onder gezet en wist op zijn beurt heel wat sponsors mee op de kar te krijgen. Samen met nog enkele andere sponsors heeft dat ervoor gezorgd dat dit een financieel haalbare kaart was voor het ziekenhuis. We zijn dan ook heel blij en dankbaar dat we hier een moderne en heel huiselijke omgeving hebben kunnen creëren." Belang voor patiëntenEen ziekenhuisopname kan voor patiënten een grote impact hebben op psychologisch vlak. Daarbij komt dat een huisdier voor veel mensen een centrale rol speelt in hun leven en het gemis kan dan ook heel groot worden op het moment dat ze van huis weg zijn. "Ze maken zich bovendien ook zorgen over het huisdier zelf. In het verleden deden we wat we konden om mensen dan toch de mogelijkheid te geven om hun hond of kat te ontmoeten in een buitensituatie, want binnenin de ziekenhuiskamers gelden er strenge hygiënenormen, die niet toelaten dat daar dieren komen. Nu gaat dat allemaal veel eenvoudiger en aangenamer zijn, als we die speciale momenten in ons paviljoen kunnen organiseren," verteltNele Kerkhofs, psychologe in het ziekenhuis en één van de bezielers van het project.Speciale bandSabien Cauwenberg kan dit beamen. Zij kreeg haar diagnose exact twee jaar geleden en moest al meerdere malen haar huisdier missen voor langere periodes. "Uiteraard zijn mijn kinderen degene die ik altijd het hardst gemist heb in die periodes, maar zeker ook mijn hond. Je bent het zo gewoon om hem dagelijks rond je te hebben en zonder dat je het beseft heb je veel deugd van die speciale band. Hij voelt altijd direct aan wat mijn stemming is, zonder dat ik iets moet uitleggen en aanvaardt die als vanzelfsprekend. Het doet me dan ook enorm veel deugd dat ik hem hier vandaag mag knuffelen. Het verheugt me dat ook mensen die na mij in deze situatie zullen zitten die momenten met hun geliefde hond of kat hier zullen kunnen hebben."TherapiedierenNaast de mogelijkheid om bezoek te krijgen van je eigen huisdier, gaat Sint-Trudo Ziekenhuis ook samenwerken met de vzw Therapiedieren. "Op voorschrift van de arts zullen mensen hun motorische revalidatie hier ook met therapiedieren kunnen doen. Die sessies zullen doorgaan in en rond ons paviljoen vanaf september dit jaar", verduidelijkt Nele Kerkhofs.Fiere sponsor"Met Fighters Against Cancer zoeken we altijd naar concreet afgelijnde originele goede doelen waarbij het cruciaal is dat er transparant naar ons wordt gecommuniceerd wat er met de gedoneerde sommen gebeurt. Daarmee krijgen we ook de nodige mensen gemobiliseerd om te doneren. Met dit project hebben we een absolute recordopbrengst bijeengehaald van 141.666 euro. Wij zijn fier dat we met FAC onze schouders hebben kunnen zetten onder dit prachtige project dat eigenlijk onmiddellijk aansluiting zou moeten vinden bij andere ziekenhuizen. Dieren zijn vaak zo veel aangenamer dan mensen, ze oordelen niet. Ik vond dit dan ook meteen een prachtig idee," zegt Bert Vanmechelen, oprichter en voorzitter van de vzw Fighters Against Cancer.