- Als het vannacht opnieuw min tien wordt, is de koudegolf een feit in Limburg. We hebben in dit nieuws mooie beelden van fietsen door het ijs in Bokrijk, maar ook van een automobilist die slipt en in de Siberische koude van het kanaal terechtkomt.- Ook de vaccinatiecentra van Beringen en Leopoldsburg zijn klaar om volgende week de eerste prik te zetten. Het wordt een zeer bescheiden start met niet meer dan 100 vaccinaties. Pas over een week of zes komt de vaccinatiecampagne naar verwachting op volle toeren.- Plastisch chirug Jeff Hoeyberghs moet zich voor de rechter verantwoorden voor seksistische uitspraken. - Genk-trainer John van den Brom kondigt een wissel van de wacht aan. De 18-jarige Maarten Vandevoordt blijft ook tegen Oostende in het doel staan. En STVV wil in Zulte Waregem de kater van de verloren derby tegen Genk doorspoelen.