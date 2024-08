Meer dan honderd vrijwilligers schitterden de afgelopen weken in het openluchtspel 'De Heks van Viersel?'. Het is voor de inwoners van Viversel bij Heusden-Zolder al een jarenlange traditie om het mirakelspel in theatervorm te brengen. Nu was er dus nood aan een nieuw verhaal. Het dorp van 400 jaar geleden werd exact nagebouwd op een veld in de bossen. Voor de zes avonden werden in totaal 2300 tickets verkocht.