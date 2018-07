Lange, warme zomer: iedereen wil een eigen zwembad.

Toerisme Vlaanderen investeert 310.000 euro in negen Limburgse logies. De subsidies moeten gebruikt worden om de locaties toegankelijker en kindvriendelijker te maken. Ook is er geld voor extra camperplaatsen. Dirk Billion trok naar Camping Natuurlijk Limburg in Voeren. Een nieuwe speeltuin krijgt er een duwtje in de rug met een subsidie van 43.000 euro.