Lanklaarse schrijfster gooit hoge ogen met Engelstalige fantasy fiction

door Dirk Billion

De 24-jarige Lauren Dedroog gooit hoge ogen met haar debuut in de Engelstalige fantasy fiction. A Curse of Crows is haar debuut en is al aan een tweede druk toe. De rechten zijn nu verkocht aan het Verenigd Koninkrijk dat heel 2024 uittrekt om de Lanklaarse te promoten. De verwachtingen zijn hoog. Het eerste boek kadert in een reeks van vier. Er staan signeersessies in Londen op de agenda en zaterdag in Gent maakt Dedroog kans op een prestigieuze prijs voor jonge auteurs van Standaard Boekhandel.