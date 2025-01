Lapoussin op weg van Union naar STVV

In het volleybal is Greenyard Maaseik Europees uitgeschakeld. Het verloor in de eigen Steengoed Arena van Ljubljana. De Maaseikenaren hadden nochtans hun lot in eigen handen. Als er gewonnen werd, plaatste het zich voor de CEV Cup. Maaseik verloor met zware 0-3-cijfers. Al geven die een verkeerd beeld. In set twee en drie was het verschil miniem. Maaseik liet vijf setballen liggen. Het vizier gaat nu op de competitie, want zaterdag wacht de lastige trip naar Roeselare.