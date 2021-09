Last minutes erg populair, ook in Limburgse vakantieparken

door Wout Hermans

Met het goede weer van afgelopen dagen en zo goed als geen coronamaatregelen meer, boeken we massaal lastminute reizen in eigen land. Dat merken ze althans bij de vakantieparken in onze provincie. Zo zijn Center Parcs Vossemeren, Erperheide en Terhills Resort met een bezetting van 90 procent bijna helemaal volboekt. Een weekend of midweekje weg in Limburg lijkt voor wie er nog even tussenuit wilt de ideale oplossing, en dat zien de parken na een dramatisch jaar graag gebeuren.