Laura Verdonschot knap 6de in wereldbeker in Zonhoven

door Thibaut Willems

In Zonhoven werd vandaag de 12de manche van de wereldbeker veldrijden gereden. Aan de start stond ook Laura Verdonschot. De Lommelse had lang zicht op de vierde plaats, maar moest na een foutje in het zand genoegen nemen met plaats 6. Een knappe prestatie in de wereldbekercross in Zonhoven, maar de focus ligt vooral bij het Belgische kampioenschap van volgende week. De winst bij de dames was voor de Nederlandse Puck Pieterse.