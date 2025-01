Johan Van Rumst is de nieuwe coach van Jong Genk. De 47-jarige Oost-Vlaming volgt Thomas Buffel op, die vorige week werd ontslagen. Jong Genk staat momenteel laatste in de Challenger Pro League. Van Rumst is geen onbekende in Genk. In het kampioenenjaar 2018-2019 stond hij als assistent aan de zijde van Philippe Clement. Nadien volgde hij Clement als assistent naar Club Brugge en AS Monaco. Bij Jong Genk begint Van Rumst aan zijn eerste opdracht als hoofdtrainer. “Johan kent het huis. In het verleden heeft hij zijn enorme drive al bewezen. Hij heeft zowel in binnen- als buitenland ervaring opgedaan in het werken met jonge talenten. Zijn positieve aanpak maakt hem de juiste man om Jong Genk naar het behoud in 1B te loodsen”, klinkt het bij Stijn Haeldermans, Technisch Coördinator bij Jong Genk. Van Rumst tekent een contract voor onbepaalde duur in Genk en brengt Stefan Van Dender mee als assistent-coach. “Ik ben blij met de kans die KRC Genk mij geeft om mij als hoofdcoach te bewijzen”, klinkt het ambitieus bij Van Rumst. “Ik zou de uitdaging niet zijn aangegaan als ik niet geloofde dat ik ze tot een goed einde kon brengen. In eerste instantie wil ik een positieve vibe in de kleedkamer brengen. Dat is voor mij de basis van goed voetbal, waaruit de resultaten automatisch volgen.” Van Rumst en Van Dender leiden vandaag hun eerste training bij Jong Genk. Morgen vatten ze voor de eerste keer post in de dug-out voor de belangrijke verplaatsing naar Deinze, tegen de RSCA Futures. (Foto: KRC Genk)