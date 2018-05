Leandro Trossard tekent nieuw contract bij KRC Genk

Racing Genk heeft al verschillende gesprekken gehad met Leandro Trossard om hem in Limburg te houden. Trainer Philippe Clement heeft er een goed gevoel bij, maar zekerheid is er nog niet. Waar hij wel zeker van is, is het feit dat de huidige spelerskern te groot is. Zelfs als Genk komende zondag Europees voetbal haalt, moeten er spelers vertrekken. Dat zei Clement in TVL Sportcafé.