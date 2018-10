Leandro Trossard wellicht lange tijd geblesseerd na offday van Racing Genk

De grootste of vooral zwaarste karper vangen. Dat is het doel van 18 Belgische en Nederlandse teams die 1 week lang hun hengel inwerpen in de Paalse plas in Beringen. Daar vindt namelijk De Benelux Carp Qualifier plaats. Een belangrijke wedstrijd voor deze hengelaars. Want de winnaars mogen later een gooi doen naar het WK karpervissen in 2019.