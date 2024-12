Leerkracht onterecht beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag, advocaat wil protocol voor scholen

De brand die eind november woedde in een appartementsblok aan de Sint-Truidersteenweg in Hasselt werd aangestoken. Dat blijkt uit onderzoek van de politie. De brand was begonnen bij een luxewagen in de parkeergarage. De politie heeft intussen 4 verdachten opgepakt, waaronder de eigenaar van de wagen: een bekende Nederlandse vlogger. Er wordt onderzocht of hij de opdracht heeft gegeven om de auto in brand te steken.