Leerkrachten Kindsheid Jesu en Virga Jessecollege staken tegen hervormingsplannen

Er is een tekort aan kwalitatieve werkplekken voor jongeren die duaal leren. Duaal leren houdt in dat leerlingen gemiddeld twee dagen per week op school zitten en de andere dagen in een bedrijf ervaring opdoen om zo de stiel leren. Het is een win-win voor het onderwijs èn het bedrijfsleven, dat schreeuwt om goed opgeleide mensen. Voor die opleidingen zorgt ondermeer Logis, dat actief is in de transportsector. Meer over Logis en duaal leren in ons economisch magazine 'De Toekomstfabriek'. Morgen om 10 uur.