Leerkrachten Sportschool gaan in beroep tegen schorsing

door Tine Oyen

Zeven leerkrachten van de Sportschool in Hasselt gaan in beroep tegen de preventieve schorsing die hen werd opgelegd door de raad van bestuur nadat ze haatdragende berichten deelden in een besloten Whatsappgroep. Volgende week maandag stappen ze naar de kamer van beroep van het gemeenschapsonderwijs in Brussel. Dat bevestigt hun advocaat Frederic Debuyst. De 7 leerkrachten zijn er nog altijd van overtuigd dat ze onterecht geschorst werden, omdat de berichten 'privé' verstuurd zijn. De kamer van beroep kan de schorsing herbekijken en beslissen of die al dan niet terecht is. Intussen is het intern onderzoek in de school zelf nog lopende.