De nationale actiedag van de vakbonden wordt ook in Limburg goed opgevolgd. De drie overheidsvakbonden vragen meer koopkracht, meer respect voor de sociale dialoog, meer investeringen in de openbare sector en meer respect voor de overheidspensioenen. De actiedag geldt voor alle overheidsdiensten. In Hasselt wordt er onder meer gestaakt aan het gerechtsgebouw. Maar ook in de zorgsector is het weer grotendeels neergelegd.