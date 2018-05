Leerlingen Buso Beringen maken eigen circusvoorstelling

De examenperiodes komen er weer aan en veel studenten zijn dan op zoek naar een rustige plaats om te kunnen studeren. De bibliotheek van Leopoldsburg organiseert daarom een Blokbar waar leerlingen van de derde graad secundair onderwijs en studenten uit het hoger onderwijs zich in alle rust kunnen voorbereiden op hun examens. De Blokbar opent op zaterdag 12 mei en loopt in eerste instantie tot en met 6 juli 2018. Ook van 1 augustus tot en met 14 september wordt er een Blokbar georganiseerd. In de bibliotheek mag er iets gedrinken of gegeten worden, zolang de studenten hun werkplek netjes achterlaten. Er zijn airco en gratis wifi voorzien en er is ook een koelkast beschikbaar. "Een garantie op slagen zit evenwel niet in het pakket inbegrepen," grapt de organisatie. Dit zijn de openingsuren van de Blokbar: Maandag: 09.00 - 21.00 u. Dinsdag: 09.00 - 19.00 u.(*) Woensdag: 09.00 - 19.00 u. Donderdag: 09.00 - 19.00 u. Vrijdag: 09.00 - 12.00 u. Zaterdag: 10.00 - 13.00 u. Zondag: 10.00 - 12.00 u.(*) dinsdagnamiddag pas vanaf 12/6