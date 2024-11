- Een Limburgs koppel van wie allebei een kind vermoord is door de partner, voelt zich in de steek gelaten door justitie. Daders komen snel vrij en worden beter beschermd dan slachtoffers, zeggen Stefan en Viviane uit Bree.- De gerechtelijke politie sluit een hele buurt af in Maaseik om onderzoek te doen naar de moord op een moeder uit Kinrooi.- Er is in Limburg een groot tekort aan eiceldonoren. Kandidaten die op deze manier zwanger willen worden, moeten tot anderhalf jaar wachten.- In verschillende Limburgse scholen getuigen leerlingen over hoe het is om te leven met diabetes.- En bij de opening van Winterland in Hasselt wordt bovengronds parkeren in de omgeving een pak duurder en er moet betaald worden tot middernacht. De stad hoopt daarmee de parkeerdruk te ontlasten voor buurtbewoners.