Leerlingen Gingelom zorgen voor drinkbaar water in school Nicaragua

In alsmaar meer parochies is er geen eucharistie meer tijdens begrafenissen. De reden is simpel: door het priestertekort is er te weinig personeel om hosties uit te delen. En dat is slecht nieuws voor hostiebakkers, want die verliezen heel wat inkomsten. In Limburg worden nog hosties gebakken door de clarissen van Tongeren en Sint-Truiden. In Sint-Truiden zagen ze de hostieverkoop drastisch dalen de afgelopen jaren, maar er kwam een helpende hand van buiten de provincie.