Leerlingen Helix in Maasmechelen herdenken Wereldoorlog I

De politie Limburg Regio Hoofdstad zit de paardenbeul op de hielen en verspreidt een opsporingsbericht. Aan getuigen wordt gevraagd om zich te melden. Everzwijnen teisteren het centrum van Lommel. Het Natuurhulpcentrum vangt een zeug en 6 biggen en daarmee lijkt het probleem van de baan. Het gaat om tamme evers. De vraag is dan ook waar ze vandaan komen. Komt er in Hasselt een belastingverlaging? We leggen de vraag voor aan de nieuwe burgemeester van Hasselt, Steven Vandeput, die maandag afzwaait als minister van Defensie. Na Genk-Besiktas zijn rellen uitgebroken. De politie moest chargeren om de supporters uit elkaar te houden. Genk sleepte in de slotfase nog een gelijkspel uit de brand en blijft groepsleider. En Phil Kevin is Phil Kevin niet meer. De charmezanger uit Sint-Truiden, legendarisch door zijn optredens in 'Tien om te Zien' heeft een gedaanteverwisseling ondergaan.