Leerlingen helpen bij wijnoogst in Herk-de-Stad

Vandaag is het de dag van de landbouw. Al een hele week stellen we de vraag of de landbouw nog een toekomst heeft in Limburg. Met die vraag trokken we iedere dag de boer op in onze TVL Reeks naar aanleiding van de dag van de landbouw. In het zesde en laatste deel van onze reeks gaan we op bezoek bij melkveebedrijf Nagels in Alken. Raf Nagels en Silvia Lieben investeren sterk in de automatisering van hun landbouwbedrijf. De inzet van robots zorgt ervoor dat zij met 3 personen een boerderij van meer dan 150 melkkoeien gerund krijgen.