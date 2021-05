Leerlingen Herx en revalidatiecentrum Sint-Ursula maken bewegingsparcours in Herk-de-Stad

- De politie houdt momenteel een klopjacht op een geseinde man uit Leopldsburg. Het is een militair en hij zou gewapend zijn. De man bedreigde onder andere viroloog Marc Van Ranst met de dood. De viroloog en zijn gezin zijn ondergebracht op een veilige, bewaakte locatie.- De massale testing van drie lagere scholen in Wellen brengt 55 coronabesmettingen aan het licht. Een school in Ulbeek blijft hierdoor zeker tot volgende week dindsdag gesloten, ook alle buitenschoolse activiteiten in Wellen worden opgeschort.- In het centrum van Maasmechelen worden enkele woningen ontruimd nadat er een gaslek ontstond tijdens werken en in Lanaken ontdekt de brandweer een drugslabo na een brand in een schuur.- De vele regenbuien van de afgelopen dagen zorgen er niet voor dat het grondwaterpeil in Limburg voldoende stijgt. Volgens bevoegd minister Zuhal Demir kan dat nog jaren duren en is de kans reeël dat we in de toekomst zonder kraantjeswater komen te zitten.- In Riemst vullen ze een mergelgroeve op met schuimbeton om een grondverzakking te voorkomen.