Leerlingen leren over de toekomst van de bouwsector tijdens Building The Future in Diepenbeek

door Nand Van Diest

Op de bouwcampus in Diepenbeek hebben leerlingen van de tweede en derde graad het erg naar hun zin gehad tijdens Building the Future. Dat is een evenement in kader van de campagne 'De Bouw Kijkt Verder'. Hiermee willen de werkgevers en werknemers in de bouw tonen dat de sector niet stil staat. En ook dat zowel mannen, vrouwen, als jongeren op verschillende manieren carrière kunnen maken in de bouwsector.