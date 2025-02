door anystreamtvl anystreamtvl

En we gaan eruit met carnaval want dat wordt deze week al gevierd in heel wat scholen in Limburg. Zo ook bij Basisschool het Talentenhuis in Beverst bij Bilzen-Hoeselt. Leerlingen mogen zich elke dag verkleden in een ander thema. Vandaag was het gekke haren dag.