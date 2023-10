Leerlingen WICO campus leren hoe knieprothese werkt in Noorderhartziekenhuis

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert deze maand € 2,8 miljoen euro in scholenbouw in de provincie Limburg. 3 Limburgse scholen kunnen met een investering van meer dan € 100.000 aan de slag. 12 andere scholen krijgen een ondersteuning van meer dan € 10.000. Gemeentelijke Basisschool - De Maaskei in Kinrooi ontvangt meer dan € 1 miljoen voor afbraakwerken en de bouw van een nieuwe kleuterschool. De nieuwe infrastructuur zal 70 leerlingen huisvesten. In Beringen renoveert Spectrumcollege Campus Beringen Middenschool met € 315.000 de bestaande administratieve lokalen, een aantal leslokalen en circulatieruimtes. Een investering voor 606 leerlingen. In Houthalen-Helchteren kan de Gemeentelijke Basisschool– ’t Centrum met € 767.683,5 een afbraak, een renovatie en omgevingswerken uitvoeren.