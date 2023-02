Leerlingenstop in Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert 2 miljoen euro in nieuwe en te renoveren schoolgebouwen in Limburg. Heel wat scholen in Limburg hebben nood aan middelen om te kunnen renoveren, vernieuwen of om de capaciteit uit te breiden. Weyts investeert daarom € 2 miljoen in 11 scholenbouwprojecten in Limburg. De prioriteit ligt bij het secundair onderwijs, waar de noden het hoogst zijn. Maar ook in de andere onderwijsniveaus wordt geïnvesteerd. Zo kan de Vrije Basisschool ’t Klavertje in Koersel rekenen op € 807.000 voor een nieuwbouw en verbouwingswerken. De aangepaste infrastructuur biedt plaats aan 60 leerlingen. Met € 590.800 bouwt Vrije Basisschool ’t Molenholleke in Heusden-Zolder voor 109 leerlingen een nieuwbouw. Er worden ook verbouwingswerken uitgevoerd en een nieuwe speelplaats aangelegd. In Hasselt verbouwt Vrije Basisschool De Boomgaard met € 168.000 een klaslokaal tot sanitaire ruimte. 8 scholen krijgen ook een subsidie van meer dan € 10.000 voor kleinere herstellingswerken of het vernieuwen van bijvoorbeeld het sanitair. ”We blijven zo inzetten op de vernieuwing en de modernisering van het onderwijspatrimonium in Vlaanderen. De investering van € 2 miljoen in Limburg is van groot belang voor de vele leerlingen, leraren en personeelsleden die dagelijks aan de kwaliteit van ons onderwijs werken”, aldus nog Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.