Leerprestaties 11-jarigen fel verminderd door coronacrisis, scholen proberen bij te sturen

Voor vele zesdejaars is het vandaag Chrysostomos, een dag die in het teken staat van de laatste honderd dagen op de middelbare school. XMOS wordt in scholen meestal uitbundig gevierd, en dat geldt zeker voor PIKOH in Hasselt. Aangezien het vandaag ook vrijdag de 13de is, kozen ze dat als het thema voor deze dag. Het feest begon vanmorgen vroeg met een ontbijt, een optreden, en jawel - ook een DJ-set.