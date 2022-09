In Hasselt zijn winkeletalages ingericht met tweedehandsspullen van de kringloopwinkel. Het gaat om een proefproject met acht handelaars en Okazi. Het kadert in de circulaire economie waarbij de stad en de handelaars de handen in elkaar slaan om duurzamer te werk te gaan. De etalages zijn erg aantrekkelijk en de winkels lokken meer passanten waarbij de nieuwsgierigheid gewekt is. Het is een uithangbord voor de kringloopwinkel en een enorm aanbod aan materiaal voor de handelaars.