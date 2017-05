Leeuwen van Natuurhulpcentrum vertrokken naar Zuid-Afrika

In het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek maken ze zich klaar voor een grote verhuis. De twee leeuwen Nelson en Siam vertrekken donderdag naar Zuid-Afrika. Na enkele jaren in het opvangcentrum te hebben gewoond krijgen ze nu in Zuid-Afrika hun nieuwe thuis, in een natuurpark met heel wat andere leeuwen. Maar eerst moet hun verhuis nog geoefend worden in Opglabbeek.