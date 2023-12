Legendarische band De Brassers klaar voor allerlaatste optreden

De Hasseltse deejay en producer Buscemi brengt een nieuw nummer uit met zangeres Lady Linn. Het resultaat is funky elektronische popmuziek. Misschien wel iets wat ook kan opgepikt worden in het buiteland, want het nummer 'My Gris Gris' van Buscemi is een hit in Australië. Het lied wordt gedraaid op een radiozender uit Sydney.