Legendarische Paalse frituur bakt laatste frietjes

En dan hebben we nog een opmerkelijk initiatief van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder. Want 15 leerlingen trekken er op 15 december voor twee weken naar China en zullen er in gastgezinnen verblijven. De leerlingen volgen Chinese les in het college en hopen - door in een typisch Chinees gezin te verblijven- hun kennis van de taal te verbeteren. Maar ze willen zich ook volledig laten onderdompelen in de Chinese cultuur.