Marnix Peeters heeft een nieuw boek uit. Het is een jubileum want de auteur uit Beringen schreef tien boeken in evenveel jaren. In "Oogje. Het kleine meisje uit de Lange Tafelstraat " rekenen twee pubers even geestdriftig als nietsontziend af met de schande van hun verwaarlozing. Het is een wraakroman met de typische pikzwarte humor die Peeters kenmerkt. Journalist Dirk Billion zocht Marnix Peeters op in de Oostkantons. Al vijftien jaar woont de auteur er, de weidse natuur als zijn muze.