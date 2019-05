Lei Beaumont bij verstek veroordeeld tot levenslang voor moord

Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst heeft toevallig een Nederlander tegengehouden die in de gevangenis moest zitten omdat hij een aandeel had in het houden van een drugsplantage. De man werd tegengehouden omdat hij rondreed met een defect stoplicht. Bij het controleren van zijn identiteit, ontdekte de politie dat de man geseind stond met een bevel tot gevangenneming. De bestuurder uit Nederland had geen alcohol gedronken. Ook de boorddocumenten bleken in orde te zijn, maar omdat de gestandaardiseerde checklist positief was, werd er een speekseltest opgelegd. Deze test wees op recent gebruik van marihuana en amfetamines. Omdat de 51-jarige bestuurder geen geldig rijbewijs kon voorleggen, werd het voertuig getakeld. In het voertuig werd ook nog 3 gram marihuana aangetroffen die de Nederlander net voor de controle in Lanaken had aangekocht. De drug werd in beslag genomen en zal worden vernietigd. Bij een grondige controle van de identiteit van betrokkene, bleek hij ook nog geseind te staan met een bevel tot gevangenneming. De Nederlander had een gevangenisstraf gekregen in het kader van een veroordeling voor een aandeel in een drugsplantage. Op het commissariaat van Bilzen werd een bloedproef uitgevoerd. Ook werden vingerafdrukken en foto’s genomen voor het wederrechtelijk bezit van verdovende middelen. Voor het defecte stoplicht werd een proces-verbaal van waarschuwing opgesteld. De Nederlander werd opgesloten in de cel van het commissariaat van Bilzen om later te worden overgebracht naar de gevangenis.