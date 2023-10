En eindigen doen we aan de Paalse Plas in Beringen, waar het Benelux Kampioenschap karpervissen plaatsvindt. Een week lang werpen daar 17 teams hun hengel uit. Het doel: de grootste of beter, vooral de zwaarste karpers vangen. Er is een prijzenpot van 30.000 euro aan materialen. Maar nog belangrijker: de winnaars kunnen zich plaatsen voor het Wereldkampioenschap volgend jaar in Frankrijk.