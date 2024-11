Leider Racing Genk op zijn hoede voor verplaatsing naar Union

Eén van de sterkste vrouwen in Europa komt uit Limburg. De 49-jarige Kim Ellis is kampioen powerliften en kan zomaar 150 kilogram deadliften. De Amerikaanse woont sinds 2016 in Bilzen en droomt ervan om ooit de nummer één van de wereld te worden. Ze begon zes jaar geleden met de krachtsport en is al meervoudig recordhouder.