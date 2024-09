"Mijn tijd van 11 seconden en 10 honderdsten op de Olympische Spelen is van wereldniveau." Dat vertelde Rani Rosius gisteren in TVL Sportcafé. De Genkse beseft dat ze deze zomer opnieuw een grote stap vooruit heeft gezet. Het Belgisch record van Kim Gevaert dat op 11"04 staat, komt stilaan in zicht. Rosius liet in TVL Sportcafé haar emoties ook de vrije loop. Ontroerd omdat ze de vreugde na al het harde werk had kunnen delen met haar familie in Parijs.