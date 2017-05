Sport Leko: "Huurlingen houden wordt moeilijk"

In het voetbal ontvangt Racing Genk zondag Roeselare. De eerste van drie overbodige wedstrijden voor Genk, want het is al geplaatst voor de play-off 2-finale. Voor STVV liggen de kaarten anders. De Kanaries spelen nog drie belangrijke duels. Het doel is de finale tegen Racing Genk. Morgen volgt de eerste horde in het Koning Boudewijnstadion tegen Union.