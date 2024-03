door Jarne Scheepers

Nu de lente officieel begonnen is, moet er ook terug in de tuin gewerkt worden. Tuinmannen die druk in de weer zijn om alle planten en grassen lenteklaar te maken, zien dat mensen vaak dezelfde fouten maken. Zo zijn velen te laat met het verticuteren van hun gras of worden sommige planten in het najaar gesnoeid in plaats van het voorjaar. Wij zochten een tuinman op, om u enkele tips mee te geven voor als u in uw tuin gaat werken.