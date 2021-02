Wandelen, fietsen en genieten van de natuur in het algemeen is dé hype van het afgelopen jaar. En in goed gezelschap zijn deze recreatieve activiteiten nog aanlokkelijker. In Beringen promoten ze daarom een nieuw concept waar ze op zoek gaan naar wandelmaatjes. Schepen van recreatie Jessie De Weyer legt het wandelinitiatief uit. "De wandelcentrale werd in het leven geroepen door Avansa (vroeger Vormingplus Limburg). Samen met RIMO vzw en de stad Beringen gaan we op zoek naar wandelmaatjes die nieuwe mensen willen leren kennen via een creatief concept." Matchingbureau voor wandelaarsAvansa merkte dat het niet altijd even makkelijk was voor wandelliefhebbers om de ideale wandelpartner te vinden. "Samen wandelen is ongetwijfeld plezanter. De wandelcentrale kan je zien als een matching bureau: ze brengen mensen samen die graag wandelen en dicht bij elkaar wonen. Het doel is het sociaal isolement tegen te gaan en mensen op een gezonde én veilige manier in contact te brengen met elkaar. Wanneer en waar de wandeling doorgaat, wordt dan onderling afgesproken," zegt schepen van samenleven Hilal Yalçin. Nog meer Limburgse gemeentesIn Hasselt bleek dit al een groot succes en ook vijf andere gemeentes zetten hun schouders onder dit initiatief. "Wandelen op zich is al laagdrempelig, maar met iemand erbij kan je ook van gedachten wisselen. Op die manier stimuleer je naast je fysieke gezondheid nog meer je mentaal welzijn. Als je een leuke babbel wil en tegelijk een gezonde activiteit wil beleven, kan ik je zeker aanraden om je in te schrijven," vertelt schepen van sport Tijs Lemmens. Inschrijven kan via deze link: https://www.beringen.be/wandelcentrale